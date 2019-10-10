حقيقة وفاة الفنان المصري رامز جلال

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية انباءا عن وفاة الفنان المصري ” رامز جلال ” والتي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل سريع دون التحقق من صحتها .

والتي تضمنت أن سبب الوفاة جاء إثر تعرض رامز جلال لهجوم من سمكة قرش عندما كان يقوم بتنفيذ أحد المقالب في البحر الأحمر .

ليخرج الفنان ” ياسر جلال ” شقيق رامز لينفي هذا الخبر معربا عن استيائه وحزنه من انتشار هذا الخبر والذي تسبب في قلق وأذى نفسي لأسرتهم وخاصة أن وقت انتشار الخبر لم يكن رامز جلال متواجدا في المنزل واتصل به على الفور للاطمئنان عليه وقال له إنه بخير .

Advertisements

وأشار إلى إنه علم بهذا الخبر من خلال إتصال هاتفي من أحد أصدقائه لإنه لا يتابع السوشيال ميديا .

وطالب ياسر جلال من الجميع أن يتحرى الدقة قبل نشر أي خبر وخاصة هذا النوع من الأخبار والتي تفاعل معها الجمهور بشكل مكثف على إنها حقيقية وبدأوا في تداولها .

كما نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” هذا الخبر وقال إنها مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة .