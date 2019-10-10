بعد انفصاله عن خطيبته.. رسالة حنين من نيكولا معوض تحيّر جمهوره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان اللبناني نيكولا معوض جدلاً كبيراً برسالة غامضة نشرها تعليقاً على صورة لها، حيث اعرب فيها عن اشتياقه لشخص ما بطريقة مميزة.

نيكولا كتب: «أوقات منشتاق كتير لشخص، فَ منصير نشوف لمحات منّو بناس منشوفهن كل يوم.. ضحكتو بحَدا، صوتو بحَدا، عيونو بْحَدا.. و أحلى شي بس نشوف “كيف كان يتطلّع فينا” بْحَدا.. ‎منحس إنّو رجعنا بالزمن للحظة.. منتلقَّط بهاللحظة قد ما فينا.. منجرّب نخلّيها ما تخلص، ما تمرُق بسرعة متل ما العمر معو مرق.. و عا قد ما هي “لحظة”، عا قد ما بتسوى “عمر».

البعض فسر منشور نيكولا بأنها رسالة اشتياق لخطيبته الفنانة اللبنانية لارا رين، وانتشرت شائعة قوية حول انفصالهما، خاصة أنهما لم يظهران مع بعضهما منذ فترة ليست بقصيرة، كما حضر الفنان اللبناني نؤخراً فعاليات مهرجان الجونة بدون خطيبته، بالإضافة لعدم نشر أي منهما لصور جديدة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي أول تعليق نيكولا على أنباء انفصاله عن خطيبته قال: «انا حاليا وصلت الى لبنان وبدأت تصوير مسلسلي مع دانييلا رحمة العودة، كما اتابع تصوير بلا دليل وماكو في مصر، وانا لا اريد الحديث عن اي شيء يخص حياتي العاطفية حاليا ولا جواب عندي عن تلك الاخبار. ارجو ان يتفهم الناس موقفي من الموضوع والتركيز على عملي ومسلسلاتي».

تعليق نيكولا زاد من حيرة محبيه حول الانفصال، حيث اعتبر البعض عدم إعلان الفنان عن استمرار علاقته بخطيبته دليل على وجود خلافات قوية بينهما، على الرغم من عدم تصريحه بانفصالهما بشكل رسمي.

يُذكر أن نيكولا معوض احتفل بخطبته على لارا رين سبتمبر 2018، خلال عرض إحدى المسرحيات باليونان، وقد كشف الفنان كواليس تقدمه لخطبة حبيبته خلال لقاء لقال فيه «اتفقت مع إحدى الممثلات بالعرض على أن تساعدني في ذلك، فطلبت مني خلال العرض أن أساعدهم في التمثيل، وصعدت على المسرح وكأنني أحد أفراد العرض، ورقصت مع الفنانة التي تجسد دور والدة لارين في المسرحية ثم وقفت و طلبت يدها أمام الجمهور».