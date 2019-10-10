مُتابعة تُحرج هيفاء حسين بسبب زوجها.. والفنانة ترد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين صورة حديثة لها، استعرضت خلالها حملها في الشهور الأخيرة، في أول طفل لها من زوجها الفنان حبيب غلوم.

الفنانة البحرينية لم تكشف عن جنس جنينها، لكنها دعت جمهورها للتخمين، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: ” تتوقعون بنت أو ولد ؟”.

هيفاء تلقت الكثير من التعليقات التي انقسمت حول نوع جنينها، لكنها فوجئت بتعليق حمل انتقادا من إحدى متابعاتها، والتي انتقدت زواجها من رجل متزوج، كما خمنت أن الفنانة كانت تخضع للعلاج حتى تتمكن من الحمل.

حيث كتبت: ” أتمنى أن تكون بنت وين لقد نصحتك بالحمل منذ سنين.. اعتقد أنك كنتي تتعالجين.. مع انني مصدومة منك لأنك تزوجتي على امرأة أخرى”.

الفنانة البحرينية ردت على كلام المتابعة بقولها: “أولا أنا ما كنت اتعالج لأني الحمد لله سليمة وصحتي زينة وما أعاني من أي مشكلة .. وبخصوص الأمور الثانية هذي خصوصيات وارجو عدم التدخل فيها”.

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وكانت الفنانة البحرينية هيفاء حسين قد أعلنت عن حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حبيب غلوم، في شهر سبتمبر الماضي.

الفنانة اليحرينية شاركت جمهورها بصورة جمعتها بزوجها، ظهرت فيها مرتدية فستان أبيض فضفاض وظهر بروز بطنها واضحا بشكل كبير، مما كشف عن حملها في الشهور الأخيرة.

هيفاء أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: ” أنا بنتظارك يافرحتي وفرحة من حولي #صباح_الخير”.

وكشفت عن موعد ولادتها، في تصريحات صحفية: “سألد في ديسمبر بإذن الله، وأفضل أن يكون جنس الجنين مفاجأة لكن أتمنى أن تكون بنتا لأن لدي ولد، وزوجي أيضا يتمنى ذلك “.

أما عن اسم الطفل أكدت أنها لم تتفق مع زوجها على الاسم بعد، قائلة: “عادة يقع الزوجين في صراع بسبب اختيار الاسم ولكن الزوج ينتصر غالبا».

يذكر أن الفنانة البحرينية هيفاء حسين قد تزوجت مرتان، وقد رزقت بابنها «سعد» من زوجها الأول ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 تزوجت من الفنان حبيب غلوم.