شائعة وفاة رامز جلال تزعج أسرته.. وشقيقه ياسر جلال يعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت مؤخرا أنباء حول وفاة الفنان المصري رامز جلال، اثناء تنفيذه أحد المقالب.

حيث تردد أن الفنان رامز جلال قد توفي إثر تعرضه لهجوم من سمكة قرش خلال تنفيذه لمقلب في البحر الأحمر.

نقيب الممثلين، الفنان أشرف زكي، نفى صحة هذه الأنباء تماما، وأكد أن كل ما تردد مجرد شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

زكي قال: “مفيش الكلام ده .. حسبي الله ونعم الوكيل، المفروض أي موقع أو مدونة تتأكد من مثل هذه الأخبار من مصدر موثوق قبل النشر، حتى لا تساهم في ترويج الشائعات”.

Advertisements

ومن جانبه، عبر الفنان ياسر جلال، شقيق رامز، عن استيائه الشديد من هذه الشائعة، التي وصفها بالسخيفة، مؤكدا أنها تسببت في إزعاج كبير لأسرتهما.

ياسر أضاف، في تصريحات صحفية: “أبلغني أحد الأصدقاء المقربين بالإشاعة، فاتصلت برامز لأطمئن على صحته وهو بخير“.

وأضاف: “مواقع التواصل أصبحت أسهل مكان لانطلاق الإشاعة، وقد فوجئت أسرة رامز بتلك الشائعة السخيفة التى لا تستحق الرد”.

وكان الفنان المصري رامز جلال قد التقى مؤخرا بأصدقائه أحمد حلمي ومنى زكي وأحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، وقضوا يوما سويا في أحد الحدائق، والتقطوا الكثير من الصور التذكارية التي كشفت عن صداقتهم القوية.

ونشر كل من السقا وحلمي ورامز ومنى وياسمين صور من اللقاء عبر حساباتهم على موقع «أنستجرام»، مع تعليق موحد: “عشرة العمر”.