نبيل الحلفاوي: هذا أسوأ مشهد في فيلم «الممر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى الفنان المصري نبيل الحلفاوي استيائه من أحد مشاهد فيلم “الممر”، والذي وصفه بأنه اسوأ مشهد في الفيلم.

الحلفاوي رد على أحد متابعيه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والذي سأله عن رأيه في مشهد “عزيزة الرعاشة وروحية ما أعدمكش” في فيلم “الممر”.

الفنان المصري رد على سؤال المتابع، بقوله: “رأيي أنها فجة إلى حد كبير ومن أسوأ مشاهد الفيلم كتابةً وأداءً وإخراجًا.. كان يمكن الاستغناء عنها تمامًا”.

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وأضاف: “بدت وكأنها من فيلم آخر لا علاقة له بالموهوب شريف عرفة. عكس مشاهد السنترال مثلاً.. كنت أفضل أن يكون أول ظهور لأحمد رزق هو مشهد دخوله على الضابط نور”.

وفيلم “الممر”، من بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد فراج، وإياد نصار، وأسماءء أبو اليزيد، وهند صبري، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

والفيلم يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور “أحمد عز”، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.