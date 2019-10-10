تكريم نبيلة عبيد ونجوم الفن في حفل عشاء على هامش مهرجان الإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل عشاء على همش مهرجان الإسكندرية السينمائي، احتفالا بضيوف ونجوم المهرجان، وذلك داخل فندق إيسترن المنتزه.

الحفل شهد تكريم عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة نبيلة عبيد، حيث تم إحضار قالب تورتة حمل صورتها، وقامت الفنانة بتقطيعها مع النجوم، وسط أجواء احتفالية.

كما تم تكريم كل من الفنانة صفاء سلطان، والنجم السوري أيمن زيدان، والفنان العراقي جمال أمين، والفنان اللبناني رفيق علي أحمد.

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وحضر الحفل الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، والفنانة إلهام شاهين، والمنتج محمد فوزي وزوجته الفنانة وفاء عامر، وعمرو عابدين، ونشوى مصطفى، وأحمد وفيق، والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد.

كما حضر المخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة، وخالد عبد الجليل، وهانى لاشين وحرمه، والمخرجة إنعام محمد علي وسلوى محمد علي، وعلى عبد الخالق، وغيرهم.

يذكر أن حفل افتتاح الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي شهد حضور فني كبير، وذلك بدار الأوبرا بالإسكندرية على مسرح سيد درويش.

وحملت الدورة اسم الفنانة نبيلة عبيد، والتي تم تكريمها خلال الحفل، وحيت الفنانة جمهورها، وعبرت عن سعادتها بهذا التكريم.