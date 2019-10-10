إيمي طلعت زكريا عن لحظة حمل شقيقها لنعش والدهما: بتلخص كل الكلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء ٨ أكتوبر، عن عمر يناهز ٥٨عاما، من مسجد العمري، بالإسكندرية.

الفنانة إيمي طلعت زكريا نشرت صورة مؤثرة من الجنازة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها شقيقها عمر وهو يحمل نعش والدهما.

إيمي أرفقت الصورة بتعليق مؤثر، حيث قالت: “عن اللحظه اللى بشوف قدامى فيها اخويا شايل أبويا احساس عمره مايتوصف بكلام”.

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وأضافت: “الصوره دى بألف معنى بتلخص كل الكلام.. اللهم أبدله بدارا خيرا من داره وأهل خيرا من أهله.. كله خير من عندك يارب الصبر”.

وكانت إيمي طلعت زكريا لم تتحمل صدمة وداع والدها، وتعرضت للإغماء، أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمري بالإسكندرية.

صديقات إيمي وأقاربها قاموا بمؤازرتها في مصابها، بينما انهارت الفنانة للغاية حزنا على فراق والدها.

وشارك عدد من النجوم فى تشييع الجثمان منهم، هنا الزاهد، أحمد فهمى، إلهام شاهين، بوسى شلبى، أحمد رزق، طارق عبد العزيز، أشرف زكى، محمود قابيل.