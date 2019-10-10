نجلاء بدر تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده والفنان يرد.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة المصرية نجلاء بدر التهنئة للفنان أمير كرارة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
نجلاء نشرت صورة لها مع أمير، وكتبت معلقة: «عيد ميلاد سعيد لصديقي أجمل روح»، ورد عليها أمير وكتب في تعليق عبر حسابها: «وانتي طيبة يا حبيبة قلبي يا عشرة العمر».
الفنان تلقى أيضا عدد من التهاني بمناسبة عيد ميلاده من قبل الجمهور والفنانين، حيث هنأه أحمد صلاح حسني، والفنانة روجينا.
أمير كرارة عبر عن سعادته البالغة لتقديمه مسلسل “الاختيار – أحمد المنسى”، خلال شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة “سينرجى”، حيث أعرب عن امتنانه لاختياره لتجسيد حياة البطل الشهيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى راح ضحية الإرهاب الغاشم.
ومن خلال العمل الدرامي يتعاون كرارة للمرة الرابعة مع المخرج بيتر ميمي، وباهر دويدار، حيث قدموا معا ثلاثة أجزاء من مسلسل «كلبش».
وتعاون كرارة أيضا مع بيتر ميمي في تقديم فيلمي «حرب كرموز»، وفيلم «كازابلانكا».
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