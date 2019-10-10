هنا الزاهد وأحمد فهمي في جنازة الفنان طلعت زكريا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد، في جنازة الفنان طلعت زكريا، من مسقط رأسه بالإسكندرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

هنا الزاهد، ظهرت خلال الجنازة بملامح منهارة، وشارك زوجها الفنان أحمد فهمي، في الجنازة هو الأخر

وحرص عدد من النجوم على المشاركة في الجنازة وهم الفنان أشرف زكي، والفنان محمد لطفي، والفنان أحمد رزق.

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يذكر أن الفنان الراحل كان زوج والدة الفنانة هنا الزاهد وهو من تولى تربيتها هي وشقيقاتها واستمرت علاقته بهم حتى بعد انفصالهما.

ونعته هنا الزاهد، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، ونشرت صورة لها برفقته وعلقت عليها قائلة:: “دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله”.

وأضافت: “انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر.. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك.. عمري مقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك.. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما”.

وتابعت: “فاكرة أول بيض اومليت و قولتلي اعملي مطعم ” بالهنا و الشفا” و اديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني اطبخ.. كنت دايما تقولي انت هتبقى حاجة كبيرة و كنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيط اليوم ده. انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني”.