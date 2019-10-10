شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر 57 عاماً والان مع التفاصيل
أعلت مواقع إخبارية تونسية، خبر وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر 57 عاما، ولم تتبين حتى اللحظة أسباب الوفاة.
ويعد الماجري هو طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك ووالد ابنها الوحيد عمار، الذي أنجباه عام 2004.
وكانت صبا قد قالت في إحدى مقابلاتها التلفزيونية إن ابنها عمار يعيش معها في الأردن. كما تداولت عدة مواقع فنية صور لصبا مع الماجري بعد طلاقهما، مشككين بعودتها له، إلا أن الفنانة نفت الموضوع لاحقا.
وشارك الماجري بإخراج عدة أعمال عربية، سورية وعالمية شهيرة أهمها حلاوة روح، أسمهان، الاجتياح، أخوة التراب، والعديد من المسلسلات الأخرى.
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