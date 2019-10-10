فن ومشاهير

وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر 57 عاماً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر 57 عاماً والان مع التفاصيل

أعلت مواقع إخبارية تونسية، خبر وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر 57 عاما، ولم تتبين حتى اللحظة أسباب الوفاة.

 

ويعد الماجري هو طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك ووالد ابنها الوحيد عمار، الذي أنجباه عام 2004.

Advertisements

 

وكانت صبا قد قالت في إحدى مقابلاتها التلفزيونية إن ابنها عمار يعيش معها في الأردن. كما تداولت عدة مواقع فنية صور لصبا مع الماجري بعد طلاقهما، مشككين بعودتها له، إلا أن الفنانة نفت الموضوع لاحقا.

 

وشارك الماجري بإخراج عدة أعمال عربية، سورية وعالمية شهيرة أهمها حلاوة روح، أسمهان، الاجتياح، أخوة التراب، والعديد من المسلسلات الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر 57 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا