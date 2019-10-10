وفاة التونسي شوقي الماجري مخرج "أسمهان"

قالت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء إن المخرج شوقي الماجري توفي في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، عن عمر ناهز 58 عاما، إثر سكتة قلبية.

ولد الماجري في 1961، ويعتبر من أبرز المخرجين العرب، وله بصمة خاصة في الإخراج.

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وقدم الماجري العديد من المسلسلات التلفزيونية في دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها "أسمهان" و"سقوط حر" و"حلاوة الروح" و"هدوء نسبي" و"الطريق الوعر".

كما قدم في 2012 فيلم "مملكة النمل" بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.

وحصل الراحل على عدد من الجوائز أبرزها جائزة أدونيا 2008 كأفضل مخرج عن مسلسل "أسمهان"، وجائزة أدونيا 2009 كأفضل مخرج عن مسلسل "هدوء نسبي".