ريهانا تدافع عن العرب وتهاجم ترامب

قالت الفنانة ريهانا إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو أنه الشخص الأكثر اضطرابا عقليا في الولايات المتحدة.

وانتقدت ريهانا، في مقابلة مع مجلة "فوج" الأمريكية، ربط ترامب لعمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض بالاضطرابات العقلية، في وقت يصف تلك التي يقترفها أفراد ينتمون للأقليات بأنها أعمال إرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في أغسطس/آب: "الأمراض العقلية كانت وراء المجازر المرتكبة في إل باسو (تكساس) ودايتون (أوهايو) على يد بيض".

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وذكرت ريهانا: "توصيف الأمر بطريقة مختلفة تبعا للون بشرة الفاعل إذلال به طابع عنصري إلى أقصى الحدود".

وتابعت: "ضعوا عربيا يحمل السلاح عينه في مركز وولمارت عينه في إل باسو، حيث ارتكبت المجزرة، ولن يتكلّم دونالد ترامب بتاتا عن مشكلة صحة عقلية".

وكشفت المغنية عن أنها رفضت إحياء عرض خلال فترة الاستراحة ما بين شوطي نهائي كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)، وهو أكثر الأحداث استقطابا للمشاهدين وتنظمه رابطة كرة القدم الأمريكية (إن إف إل).

وقالت: "أنا لا أوافق بتاتا على بعض تدابير هذه الرابطة، ولم أكن أريد أن أقدم لهم خدمة".

وعزت قرارها إلى الإجراءات المتّخذة بحقّ اللاعب كولين كابرنيك الذي ركع عدّة مرات خلال أداء النشيد الوطني قبل المباريات تنديدا بالتمييز الذي يقاسيه السود في الولايات المتحدة.