"الجوكر" يكتسح بوليوود بـ5 ملايين دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر "الجوكر" إيرادات شباك تذاكر بوليوود محققا 5 ملايين دولار؛ ليتخطى الفيلم الهوليوودي أبرز الأفلام الهندية ويتغلب عليها في عقر دارها.

وحقق "الجوكر" بعد ٧ أيام من طرحه بدور العرض الهندية نحو ٣.٤ كرور روبية (٤.٨ مليون دولار)، متقدما على أفلام نجوم بوليوود "وار" لهريثيك روشان وتايجر شروف، و"دريم جيرل" لأيوش مان كورانا، و"سي را" لأميتاب باتشان، و"تيتشوري" لسوشانت سينغ راجبوت.





الفيلم لم يتصدر الإيرادات فقط، لكنه تصدر أيضا التقييمات وفقا لموقع حجز التذاكر الأول في الهند "بوك ماي شو"، إذ حصد ٨٧% إعجابا متخطيا أقرب منافسيه فيلم "وار" war الذي حصد ٧٩%.

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فيلم "الراهبة" the nun الذي عرض سبتمبر/أيلول ٢٠١٨ يعد آخر أفلام هوليوود التي تصدرت شباك تذاكر بوليوود، بإيرادات وصلت إلى ١٨٠ مليون روبية (٢.٥ مليون دولار).

"الجوكر" بطولة النجم خواكين فينيكس، ويتناول الفيلم قصة آرثر فليك الشهير بـ"الجوكر"، وتحوله إلى سفاح شهير يهدد مدينة جوثام في منتصف الثمانينيات.



