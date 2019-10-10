المنتج صادق الصبّاح ينعي المخرج شوقي الماجري

نعى المنتج صادق الصبّاح المخرج شوقي الماجري الذي توفي منذ قليل في احد مستشفيات القاهرة.

وكتب “الصبّاح” عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام تغريدة ناعياً من خلالها صديقه المخرج التونسي الاستاذ شوقي الماجري الذي عُرف بثقافته ورؤيته الخاصة في عالم الدراما.

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وقال “الصبّاح”: “علمت منذ قليل بوفاة الصديق المخرج التونسي الاستاذ شوقي الماجري في المستشفى في القاهرة، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، عرفت شوقي الماجري رجل مثقف ذو رؤية ترك بصمة في عالم الدراما والسينما، سوف تبقى ذكراك بيننا استاذنا العزيز رحمك الله. تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه“.

وكان المخرج شوقي الماجري قد أخرج في رمضان الفائت مسلسل “دقيقة صمت”، كتابة سامر رضوان وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.

أيضاً قام “الماجري” بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، منها (“حلاوة الروح” مسلسل سوري 2014)، أبناء الرشيد، أسمهان، (“الاجتياح” وحصل على جائزة ايمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي)، (“هدوء نسبي” والذي عرض في رمضان 2009) وغيرها من الأعمال.

شوقي الماجري هو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس 2004.