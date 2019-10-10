وفاة المخرج شوقي الماجري.. طليق صبا مبارك ووالد ابنها الوحيد!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناقلت مواقع إخبارية تونسية، خبر وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر ناهز الـ 57 عامًا، ولم تتبين حتى اللحظة أسباب الوفاة.
والماجري هو طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك ووالد ابنها الوحيد عمار، الذي أنجباه عام 2004.
وكانت صبا قالت في إحدى مقابلاتها التلفزيونية إن ابنها عمار يعيش معها في الأردن، كما تداولت عدة مواقع فنية صورًا لصبا مع الماجري بعد طلاقهما، مشككين بعودتها إليه، إلا أن الفنانة نفت الموضوع لاحقًا.
وشارك الماجري بإخراج عدة أعمال عربية، سورية وعالمية شهيرة أهمها حلاوة روح، أسمهان، الاجتياح، أخوة التراب، والعديد من المسلسلات الأخرى.
وقالت مصادر إنَّ الماجري، مقيمٌ في سوريا منذ فترة بعيدة، وأنه توفي هناك.
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