القبض على لص يعمل في منزل الممثل سلمان خان.. هارب من العدالة منذ 29 عامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت السلطات الهندية في مدينة مومباي القبض على لص من منزل يملكه نجم بوليوود الشّهير سلمان خان، كان مطلوبًا في قضية سرقة عمرها 29 عامًا.

وكان المتهم الذي يبلغ من العمر 62 عامًا ويدعى شاكتي سيدشوار رنا، يعمل بشكل مؤقت في رعاية حديقة منزل سلمان خان على مدار الـ 15 عامًا الماضية.

واتٌهم رنا بالسرقة قبل 29 عامًا في مومباي، حيث قام بتغيير هويته، واستطاع الاختباء منذ ثلاثة عقود.

وقال مفتش الشرطة الهندية إن رنا وعددًا من أتباعه الآخرين تورطوا في حادث سطو وسرقة، وقامت الشرطة باعتقالهم عام 1990، إلا أنه أطلق سراحه بكفالة وتعذّر تتبعه بعد ذلك.

Advertisements

وتلقت الشرطة مؤخرًا بلاغًا مفاده أن رنا كان يعيش في منزل بمنطقة شاطئ جوراي على مدار العشرين عامًا الماضية.

وفي أعقاب المعلومات تم فحص منطقة جوراي بدقة واستجواب مئات الأشخاص بعد أن علم المسؤولون أن رنا يعمل في منزل يتبع سلمان خان على مدار العقد ونصف العقد الماضيين.

ووصل المسؤولون الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، إلى منزل سلمان خان وقاموا بضبط رنا، وبدأت الشرطة باستجواب الرجل بعد أن تأكدوا أنه هو الشخص نفسه الذي ارتكب الجريمة.

يذكر أن النجم سلمان خان يمتلك عددًا كبيرًا من المقرات السكنية، منها منزله الذي ضُبط فيه اللص، وهي تعد مقرات غير مأهولة، حيث يمتلك الممثل عمارة كبيرة تحتوي على شقق فاخرة، يجمع فيها إخوته ووالديه وزوجة أبيه.