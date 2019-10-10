إلهام شاهين: السينما المصرية تعيش طفرةً.. ولهذا السبب أحضر جميع المهرجانات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، إنّها سعيدة لوجودها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدةً أنّها تحرص على حضور جميع المهرجانات؛ لأنّها في النهاية تمثل مصر، وتحتاج لدعم جميع الفنانين.

ووجهت إلهام في تصريحات إعلامية، رسالة دعم وتهنئة لكل من الفنانة نبيلة عبيد والفنان محمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، بمناسبة تكريمهم في المهرجان، مشيرةً إلى أنهم تركوا بصمات عظيمة في السينما المصرية، ويستحقون التكريم.

وتحدثت إلهام عن ما تمر به السينما المصرية حاليًا، مؤكدةً أنّها تعيش طفرةً وحالة انتعاش كبيرة، والدليل على ذلك أن هناك أفلامًا حققت إيرادات خيالية، وشهدت تألق الكثير من المخرجين الشباب، الذين يعرفون ما يفضله الجمهور.

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يذكر أن الفنانة المصرية إلهام شاهين حرصت على المشاركة في جنازة مواطنها الفنان طلعت زكريا، الذي توفي أول أمس عن عمر 59 عامًا، ضمن عدد قليل من نجوم الصف الأول.

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