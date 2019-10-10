فيلم "الجوكر" يكسر الأرقام القياسية في الأرباح

استطاع الفيلم المثير للجدل الجوكر أن يحصد تقييمات وصلت إلى 9.0 على موقع IMDB المتخصص في الأفلام، كما تمكّن من تحقيق إجمالي إيرادات وصلت إلى 250 مليون في أقل من أسبوع من طرحه.

وتدول احداق الفيلم عن كيف تحوّل شخص ضعيف، وفقير، ومُعدَم إلى شخصٍ شديد العُنف، في مدينةٍ لا تعترف بالفقراء ولا تعطيهم أدنى حقوقهم، وفق تسلسلٍ منطقيًا في الفيلم يبدأ الجوكر في الدفاع عن نفسه لأوّل مرّة، فيقتل 3 أغنياء من كبار المدينة، ثمّ اصبح الجوكر بزيّه البهلوانيّ بطل شعبي يرتدي كل الفقراء في المدينة قناعه المضحك وتبدأ أحداث العنف في المدينة.

الفيلم من بطولة خواكين فينيكس في دور آرثر فليك وهو كوميدي فقير يعاني من مرض عقلي يتجاهله المجتمع، ويصبح مجرمًا.

وتأهبت الشرطة في مدن أمريكية كبيرة، مع بدء عرض فيلم «الجوكر» في دور العرض، بعد أسبوعين من الدعاية الفيلم.

وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو عام 2012، أثناء عرض فيلم (ذا دارك نايت رايزز)، وعبّرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

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فيما حظرت اثنتان من سلاسل دور العرض الأمريكية، هما لاند مارك وإيه.إم.سي، دخول المتفرجين الذين يرتدون أزياء وأقنعة أثناء عرض الفيلم، بينما نبّهت مجموعة ألامو درافتهاوس لدور العرض الآباء لضرورة عدم اصطحاب الأطفال أثناء مشاهدة الفيلم.

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