تعرف على القائمة المبدئية لفريق ألبوم تامر حسني الجديد

يعمل النجم تامر حسني على التحضير لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم 2020 ، حيث اختار عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، الذين يتعاونون معه للمرة الأولى في هذا الألبوم، ومن مفاجأة تامر للجمهور في الألبوم الجديد، هي تقديم أغنية جديدة باللهجة الصعيدية، وأخرى من كلماته وألحانه، ولم يكشف تامر عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور.

وقرر تامر حسني أن تحمل أغلب أغنيات الألبوم طابع الدراما والمقسوم والحزين، ومن الشعراء الذين يتعاون معهم تامر عزيز الشافعي، وأحمد المالكي، وأمير طعيمة، وتامر حسين، ورمضان محمد، وصابر كمال، وإبراهيم شتا، أما الملحنين تامر على، وشريف بدر، وعبد الرحمن شوقي، محمد يحيى، ومحمد جمال، ومحمد رحيم ومن الموزعين شريف مكاوي، وتوما، وأماديو، وأحمد عاطف.

يشار إلى أن تامر حسني ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما ينشغل تامر حسني حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسني.

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