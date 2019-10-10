محمد رمضان ينشر كواليس تصوير كليب "القمر"

نشرت القناة الرسمية للفنان محمد رمضان بموقع اليوتيوب فيديو من كواليس تصوير أغنية "القمر"، التي أطلقها محمد رمضان نهاية مارس الماضي. حقق فيديو كليب الأغنية منذ ذلك التاريخ أكثر من 24 مليونا و160 ألف مشاهدة، وهو من إنتاج شركة Synergy (تامر مرسي)، وفكرة وإخراج ياسر سامي، وكلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع إسلام مونتي، وفرغلي بلاكس. قد يهمك ايضاً: Advertisements "رايحين نسهر" أغنية جديدة لمحمد رمضان تسرد قصته مع شرب الخمر "رايحين نسهر" كليب جديد لـ محمد رمضان خلال أيام

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