"أبلة فاهيتا" وفيفي عبده ومروان يونس في أغنية "جوميا" احتفالا بالسنة الخامسة

نشر حساب شركة "طيارة" بموقع اليوتيوب فيديو كليب أغنية "ولسة مكملين"، أغنية الاحتفال بالسنة الخامسة لشركة "جوميا" للتسويق والتجارة الإلكترونية.

الأغنية فكرة وتنفيذ "طيارة"، وإخراج محمد الزيات، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان حسن الشافعي، وعبد الله الحسيني، ويغنيها أبو.

وبالإضافة إلى أبو، تظهر في الأغنية مجموعة من المشاهير مثل الفنانة فيفي عبده، و"أبلة فاهيتا"، ومروان يونس، و"الخليل كوميدي".

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