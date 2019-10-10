أول ظهور لـ”هنا الزاهد” بعد تعرضها لوعكة صحية

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على حضور تشييع جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا، هي وزوجها الفنان أحمد فهمي، من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، على الرغم من تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

وكانت الفنانة هنا الزاهد، تعرضت خلال الفترة الماضية لأزمة صحية ألمت بها، أثناء قضائها “شهر العسل” مع زوجها الفنان أحمد فهمي، دون معرفة السبب الحقيقي وراء التعب المفاجئ الذي دخلت على أثره المستشفى، ثم عادت إلى مصر لإجراء العديد من التحاليل والفحوصات الطبية.

يذكر أنه تم تشيع جثمان الفنان طلعت زكريا من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، بعد صلاة الظهر ليواري الثرى بمقابر العمود، غربي المحافظة.

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

والفنان الراحل من مواليد 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الفني في فترة الثمانينيات ونال بطولة عدد من الأفلام من بينها “حاحا وتفاحة وأبوعلي، وسيد العاطفي، والتجربة الدنماركية” وغيرها.

وقدم مجموعة من المسرحيات، من بينها “دو ري مي فاصوليا، وبابا جاب موز” وغيرهما.

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كان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذي تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد.

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