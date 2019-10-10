حسام حبيب يهنئ شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها على طريقته الخاصة

يحل اليوم، الأربعاء، 9 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب التاسع والثلاثين.

احتفل زوجها الفنان حسام حبيب بهذه المناسبة، حيث نشر صورة جديدة لها عبر حسابه على انستجرام ، وعلّق عليها كاتبًا: "كل سنة وأنتي أغلى من حياتي".

كانت شيرين عبد الوهاب قد أحيت مؤخرًا، حفلًا غنائيًا في مدينة جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، بعد فترة ‏من الغياب عن الأضواء.‏

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يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت ألبومها الغنائي "نساي" في أكتوبر الماضي، وضم 12 أغنية متنوعة‎

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