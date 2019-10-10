حسام حبيب يهنئ شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها على طريقته الخاصة

القاهرة - لايف ستايل
يحل اليوم، الأربعاء، 9 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب التاسع والثلاثين.
احتفل زوجها الفنان حسام حبيب بهذه المناسبة، حيث نشر صورة جديدة لها عبر حسابه على انستجرام ، وعلّق عليها كاتبًا: "كل سنة وأنتي أغلى من حياتي".
كانت شيرين عبد الوهاب قد أحيت مؤخرًا، حفلًا غنائيًا في مدينة جدة ضمن فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، بعد فترة من الغياب عن الأضواء.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت ألبومها الغنائي "نساي" في أكتوبر الماضي، وضم 12 أغنية متنوعة
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