أحمد الفيشاوى يظهر بشخصيتين فى فيلم "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي

يظهر النجم أحمد الفيشاوي فى أحداث فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة هيفاء وهبي بشخصيتين وهما شقيقين توأم الأول يأتي من إحدى الدول الأوروبية والأخر يعيش في مصر، ويقابل هيفاء ويتورط معها ضمن أحداث العمل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

ويستعد طاقم العمل بالفيلم السفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية هناك، حيث يتم تصوير 80 % من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، وتتلقي هيفاء تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب فى أحداث الفيلم.

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أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.

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