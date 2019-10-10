هيفاء وهبي تستكمل تصوير مشاهدها خلال أحدث فيلم "أشباح أوروبا"

تصور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المشاهد الخارجية لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، في الديكور المخصص للعمل داخل قلعة صلاح الدين مساء اليوم الأربعاء.

ويظهر أبطال العمل وهم هيفاء وأحمد داود وأحمد الفيشاوي بشخصيتين، ما يعتبر حدثًا جديدًا من نوعه في تاريخ السينما المصرية أن يظهر معظم صناع العمل بشخصيتين في آن واحد.

تدور قصة الفيلم بين ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويتلقى "هيفاء وداود والفيشاوي" تدريبات مكثفة خلال الفترة الحالية على مشاهد الأكشن قبل انطلاق التصوير حتى لا يواجهون صعوبة أثناء العمل.

الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد ما عمل مساعدًا للمخرج معتز التونى وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

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