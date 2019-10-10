شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ينتهى من تسجيل تتر مسلسل "بلا دليل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل خالد سليم أغنية تتر مسلسله الجديد "بلا دليل" الذى يعمل على تصويره حالياً، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد المنعم، ومهندس صوت ماهر صلاح ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام القليلة المقبلة مع انطلاق عرض المسلسل منتصف أكتوبر الجارى.



ماهر صلاح وخالد سليم

وينطلق عرض "بلا دليل"، منتصف شهر أكتوبر الجارى على شاشة cbc، والعمل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

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خالد سليم وماهر صلاح

وكان آخر أعمال خالد سليم فى الدراما مسلسل "أبواب الشك" من 60 حلقة وتم عرضه العام الماضى وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، طارق صبرى، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، عائشة بن أحمد، محمد ابراهيم يسرى، عبير منير وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج وانتاج شركة سينرجى.