شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى فى أول ظهور له بعد تعافيه: لا أتذكر أى تفاصيل عن الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عاصى الحلانى إنه لا يتذكر أى شىء عن تفاصيل الحادث المؤلم الذى تعرض له، حيث سقط من على ظهر حصانه.

وتابع الحلانى، خلال لقاء تليفزيونى، أنه بعد الحادث بيومين فقد الذاكرة بشكل كبير، حيث إنه لا يتذكر أى شىء عن الحادث، قائلا "أتذكر كل شىء بعد الحادث، وكل شىء قبل الحادث لكن كيف صار ما أتذكر فقد خبرونى أنى حاولت أرفع الحصان حتى ما يقع لكن انقلب وكل جسمه عليا".

وعن حجم الإصابات، قال عاصى الحلانى، إنه أصيب بكسور فى الرقبة والضلوع واليد، مشيرًا إلى أن أخطر إصابة هى الكسر فى آخر فقرات الرقبة لكنه يحمد الله أن الفقرة لم تتحرك من مكانها.