نبيلة عبيد لـ"الخليج 365": لم ولن أندم على عدم إنجابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها لم ولن تندم على عدم كونها أم أو زوجة، مشيرةً إلى أنها حصلت على أشياء أخرى وما زالت تحصل عليها من نجومية وجماهيرية وحب الناس.

وأضافت عبيد، في تصريحات لـ"الخليج 365" على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي، أنها حققت تاريخًا فنيًا في المقابل، لافتةً إلى أنها أكثر من فنانة في جيلها فعلت الأمر نفسه.

وأشارت إلى أن الأمور تختلف بين الأجيال، فالكثير من بنات هذا الجيل تفكر في الزواج والإنجاب كأولوية، حتى لو اختلف مع زوجها وانفصلت عنه، فتشبع رغبتها بإنجاب طفل.

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وتابعت: "لكن أنا كنت مركزة في الفن، قبل الزواج أفكر في إبعادي عن الفن اتراجع، قبل الإنجاب أفكر في تأثيره على شكلي وجسمي ومشواري الفني فأتراجع، قبل تناول وجبة دسمة، وهكذا في كل الأمور، لأني حددت هدفي وطريقي".

وأشارت إلى أن هذا لم يكن أمرًا سهلاً، موضحةً أن فنانات كثيرة في الجيل الحالي تميل إلى الجمع بين الأمرين، تقدم أعمالاً وتنجب فتبتعد عامًا أو اثنين ثم تعود "لكن هذا لم يكن من السهل عليّ فعله".

وأكدت أن وجهة نظر الجيل الحالي تحترم وقد يكون تفكيرًا جيدًا، وعلى الجمع احترامه وتقبل وجهات النظر الأخرى.

يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد هي نجمة الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وتحمل الدورة اسمها، وتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما تقام ندوة تكريمية لها، ظهر اليوم.​