محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على تهنئة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادها الـ 39. كتب أمير، عبر حسابه على "تويتر": "كل سنة وإنت طيبة ومبدعة يا شيرو، وربنا يخليكي لأهلك وحبايبك ولبلدك وجمهورك". يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب احتفلت الثلاثاء بعيد ميلادها الـ 39، إذ إنها من مواليد 8 أكتوبر 1980.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة لشيرين في عيد ميلادها: ربنا يخليكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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