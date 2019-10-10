تراند اليوم : للمرة الثانية.. "أحلام" تتوسط لفنان خليجي لدى ""تركي آل الشيخ"

للمرة الثانية، توسطت الفنانة الإماراتية أحلام لدى المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه للموافقة على مشاركة أحد أصدقائها من الفنانين الخليجيين للمشاركة في موسم الرياض.

فبعدما أبدت رغبتها في وقت سابق مشاركة الفنانة هند البحرينية، توسطت أحلام للموسيقار السعودي ناصر الصالح الملقب بـ "قبطان الطرب الخليجي"، لدى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، وطلبت منه عبر "تويتر" أن يكون الصالح ضمن الفنانين المشاركين في "موسم الرياض".

وأعادت "أحلام" نشر تغريدة لأحد متابعيها يطالب فيها بضم الصالح لموسم الرياض، واكدت ذلك بقولها: "معاك أضم صوتي لك الموسيقار ناصر الصالح لحن ألحان للتاريخ وكلنا نفتخر به ألحان أكثر من ثلاثين عام وأهم الألحان يستحق من صاحب الإنجاز ومن نراه داعمًا للفن والفنانين تركي آل الشيخ أن يكون اسمه أول المشاركين إنما رسالتنا من الود ومن علمنا أنكم تشاركونا نفس الرأي ودعمكم كبير ومقدر".

يُذكر أن تركي آل الشيخ وضع اللمسات النهائية على موسم الرياض على أن يبدأ في أكتوبر الحالي، وسيتميز بليالي منها: "ليلة البدر، وليلة عبدالرحمن بن مساعد، وليلة سهم، وليلة مجيديات".

كما طالب المواهب السعودية والعازفين وأصحاب العروض الحية والمتجولين والمقيمين في المملكة بالتقدُّم عبر موقع هيئة الترفيه للمشاركة في الموسم.