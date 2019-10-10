تراند اليوم : صدمة لعمرو دياب في عيد ميلاده .. والسبب أبناؤه...

احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ58 في أحد الفنادق الكبرى وحضر الحفل العديد من المقربين على رأسهم دينا الشربيني.

فيما غاب جميع أبناء عمرو دياب عن الاحتفال ، وأيضا لم تظهر في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أية تهاني لوالدهم.

وحضر الحفل نخبة من الفنانين الذين يرتبطون بعلاقة صداقة مع "دياب" ، أبرزهم عمرو يوسف وكندة علوش ، والسيناريست تامر حبيب ، وأحمد السعدني ، وأحمد داوود و علا رشدي ، والمطرب خالد سليم.

