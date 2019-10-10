شاهدوا.. قمر لأنجي خوري: “بدك ألف سنة لتوصلي لكعب سكربينة هيفا وهبي “

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - شنّت الفنانة اللبنانية قمر هجومها على أنجي خوري بعد تصريحاتها الأخيرة حيث قالت إنجي أنها تشبه هيفا وهبي وتتمثل بها وتعتبرها مثال الأعلى وتفضلها على قمر رغم الشبه بينهما.
فردّت قمر قائلة لها :”كيف تتجرأين على مقارنة نفسك بهيفا وهبي . بدك ألف سنة لتوصلي لكعب سكربينة لهيفا وهبي”.
وأشارت الفنانة قمر في بثّ مباشر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الى أن أنجي تستخدم عائلة خوري من دون أن تكون عائلتها الأصلية ونصحتها بتغييرها قبل أن ترفع عائلة خوري دعوى ضدّها.
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