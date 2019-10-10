شاهدوا.. قمر لأنجي خوري: “بدك ألف سنة لتوصلي لكعب سكربينة هيفا وهبي “

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - شنّت الفنانة اللبنانية قمر هجومها على ​أنجي خوري​ بعد تصريحاتها الأخيرة حيث قالت إنجي أنها تشبه ​هيفا وهبي​ وتتمثل بها وتعتبرها مثال الأعلى وتفضلها على قمر رغم الشبه بينهما.

فردّت قمر قائلة لها :”كيف تتجرأين على مقارنة نفسك بهيفا وهبي . بدك ألف سنة لتوصلي لكعب سكربينة لهيفا وهبي”.

وأشارت ​الفنانة قمر​ في بثّ مباشر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الى أن أنجي تستخدم عائلة خوري من دون أن تكون عائلتها الأصلية ونصحتها بتغييرها قبل أن ترفع عائلة خوري دعوى ضدّها.

