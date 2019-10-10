شكرا لقرائتكم خبر عن "سلطان بن محمد القاسمي" يزور المكتبة الوطنية الإسبانية والان مع التفاصيل

زار الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأربعاء، المكتبة الوطنية الإسبانية في مدريد.

وتعرّف الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال زيارته من مديرة المكتبة الوطنية الإسبانية، آنا سانتوس، على ما تضمه المكتبة من كتب ومجلات وصحف وتسجيلات صوتية وقواعد للبيانات وخرائط ومخطوطات.

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واطّلع على قاعتي "ماريا مولينر" و"سرفانتس" اللتين توفران مجموعة كبيرة من الكتب والوثائق التي تتيح للزوار والباحثين الاطلاع عليها والاستفادة من محتوياتها بطرق ميسرة ومنظمة.

وزار حاكم الشارقة قسم المخطوطات النادرة؛ إذ استعرض القائمون على المكتبة مجموعة من أندر المخطوطات المتعلقة بالعلوم الإسلامية والأدبية والتاريخية، إضافة إلى مصاحف نادرة للقرآن الكريم، كما اطلع على مجموعة من الخرائط الجغرافية لقارة آسيا وشبه الجزيرة العربية.

وخلال زيارته قدّم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مجموعة من إصداراته التاريخية والأدبية بنسختها الإسبانية إلى المكتبة الوطنية، كما تلقى مجموعة من الإصدارات المهداة إليه.