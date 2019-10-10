فيديوجراف.. كيف تحول رونالدو من هداف لمدير تعاقدات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، دورا كبيرا في التعاقدات التي يبرمها "البيانكونيري" منذ انتقاله إلى صفوفه.

رونالدو انتقل إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية مقابل 100 مليون يورو، لتنتشر الأنباء منذ ذلك الحين عن اتصالاته مع اللاعبين للانضمام إلى الفريق.

الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، كان آخر من أكد هذا الأمر، خلال التصريحات التي أدلى بها الأربعاء، حيث أكد أن العائق المادي هو ما فصله عن الانتقال ليوفنتوس.

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راكيتيتش سبقه إلى التصريح بهذا الأمر الهولندي ماتياس دي ليخت، عندما كان لاعبا لفريق أياكس أمستردام الهولندي، حيث أكد أن رونالدو تواصل معه للانتقال إلى يوفنتوس بعد مباراة هولندا والبرتغال بدوري أمم أوروبا.

مساعي رونالدو نجحت بانتقال دي ليخت إلى يوفنتوس، ولكنها لم تنجح مع زميله السابق في ريال مدريد كيلور نافاس، الذي رفض نصائحه وفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبالإضافة إلى هؤلاء ربطت التقارير الصحفية رونالدو بالتفاوض مع البرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش، زميليه السابقين في ريال مدريد، للانتقال إلى يوفنتوس، دون أن تُكلل محاولاته بالنجاح.