فادي حداد والمنتج مجد جعجع في فيلم لبناني جديد

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Oct 10, 2019
أعلنت شركة wise production للانتاج الفني لصاحبها رجل الاعمال السيّد مجد جعجع عن التعاون الجديد بين الشركة والمخرج اللبناني فادي حداد الذي تواجد في دبي وخصيصًا في مكتب السيّد مجد جعجع للتوقيع على فيلم لبناني جديد بعنوان Car Seat الذي ستبدأ الشركة بتصويره قريبًا.
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