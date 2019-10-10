شكرا لقرائتكم طلعت زكريا في حالة صحية حرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الفنان المصري طلعت زكريا لأزمة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وسط قلق أسرته التي طالبت جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

الأمر الذي كشفت عنه عائلة الفنان المصري، حيث طالبت ابنته إيمي طلعت زكريا، الجمهور بالدعاء له قائلة "بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء. أرجوكم هو محتاج دعاكم"، نفس الأمر الذي طالب به نجله عمر دون أن يكشف عن حقيقة ما يعانيه والده.

Advertisements

"العربية.نت" أجرت اتصالا بالفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين ورئيس اللجنة الصحية، التي أكدت بدورها أن الفنان المصري طلعت زكريا في حالة حرجة ويحتاج إلى دعاء الجميع.

ورفضت أن تكشف عن تفاصيل ما يعانيه زكريا في الوقت الحالي، مكتفية بالتأكيد على أن الحالة حرجة، حيث يتواجد داخل أحد المستشفيات.

وكان آخر ظهور لطلعت زكريا في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، خاصة أنه كان متزوجا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرا.