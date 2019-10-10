محمود قابيل يؤكد أن الفن يمر الآن بفترة حرجة لإعادة تنظيم القوات

شهدت فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دول البحر المتوسط ندوة تكريم الفنان الكبير محمود قابيل والتي أدارها رئيس المهرجان الأمير أباظة والناقدة انتصار دردير، وسط حضور سينمائي كبير ضم الفنانة إلهام شاهين، والمخرجة إنعام محمد علي، وإيناس الدغيدي، والمخرج علي عبد الخالق، والمنتج فاروق صبري، والسيناريست فيصل ندا، والفنان أحمد وفيق، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج محمد عبد العزيز، ووفاء عامر، ونشوى مصطفى، ومنال سلامة، المخرج عادل أديب والمهندس أسامة الشيخ.

وبدأت الندوة بفيلم تسجيلي عن مشوار الفنان محمود قابيل الفني تلاها كلمة رئيس المهرجان الأمير أباظة والذي روى بداية علاقته به من خلال المهرجان في إحدى دوراته قبل 7 سنوات، فيما أكدت الناقدة انتصار دردير أن مشواره مليء بالتحديات بداية من إلتحاقه بالكلية الحربية في الوقت الذي ظن البعض أنه شاب مرفه مرورا بمشاركته في حرب الإستنزاف ثم اكتشاف يوسف شاهين له وترشيحه لبطولة فيلم "العصفور" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وكذلك وقوفه أمام كاميرا كبار المخرجين مثل حسن الإمام وهنري بركات، ومحمد فاضل.

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وواجه تحد آخر بعد سفره لأمريكا وانشغاله بمشروعه العائلي ثم عودته لمصر واستئناف نشاطه الفني.

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ووجه الفنان محمود قابيل الشكر للمهرجان وإدارته على تكريمه معبرا عن حبه للإسكندرية التي نشأ بها، مؤكدا أن الفضل الكبير لما وصل إليه في حياته يعود إلى المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن الفن يمر الآن بفترة حرجة يطلق عليها عسكريا "فترة تعبوية" لإعادة تنظيم القوات وستتغير هذه الحالة عندما يعود قيمة المخرج ويسترد المنتج شجاعته.

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