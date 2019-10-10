محمد فراج يؤكد أن "الممر" جمع المصريين حوله وأشعل المشاعر الوطنية

كشف الفنان محمد فراج ، إن فيلم"الممر" جمع المصريين حوله، كأن مصر تشارك بكأس العالم، كما أنه أشعل مشاعر الوطنية والانتماء لدى الجماهير.

وأعرب عن الصعوبة البالغة التي واجهته أثناء تأديته للهجة الصعيدية بالفيلم، رغم جذوره التي ترجع لجنوب مصر، فهو يقدم شخصية ظابط من محافظة سوهاج، ولكنه تخطى هذه المعضلة وساعده في ذلك المراجع اللغوي عبد النبي الهواري الذي وجه له كل الشكر.

وعن سؤاله عن الانتقادات التي وجهت للشخصية التي قدمها الفنان أحمد رزق، وهي شخصية صحفي يتعامل مع الراقصات ويحاول إشهارهم، قال فراج بأنه لا يولي أي اهتمام لمثل هذه النوعية من الانتقادات، معربًا عن أن هذا النموذج من الصحفيين موجودًا بالفعل.

واستكمل بأنه يستنكر هذه الانتقادات، فمن الأهم التركيز على نجاح الفيلم، والقيمة التي يقدمها، ووصفها بأنها غير بناءة.

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شارك فراج بطولة فيلم “الممر” عدد كبير من النجوم مثل أحمد عز، أحمد صلاج حسني، أحمد فلوكس، محمود حافظ، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، أحمد رزق وعدد من ضيوف الشرف مثل هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة، وحجاج عبد العظيم، والفيلم من تأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.

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