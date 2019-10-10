نجوى كرم توجه رسالة لكل السيدات في شهر التوعية من مرض سرطان الثدي

القاهرة - لايف ستايل
وجهت الفنانة نجوى كرم، رسالة لكل السيدات في شهر التوعية من مرض سرطان الثدي، مشجعة كل النساء من أجل الخضوع للفحص المبكر .
وكتبت نجوى كرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة: " الوقاية خير من العلاج ومش عيب لو على صحّة السلامة خضعنا لفحوصات طبّية حتى نضمن الكشف المبكر عن سرطان الثدي لازم كل سيّدة منّا تتعامل مع نفسها بكل احترام واهتمام لأن أجسادنا هي هياكل للروح القدس ".
يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا.
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