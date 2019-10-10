هنا الزاهد تبكي رحيل طلعت زكريا بصورة على "تويتر" وتطلب الدعاء له

حرص محبو وأصدقاء الفنان طلعت زكريا على توديعه إلى مثواه الأخير وحضور جنازته التي أقيمت ظهر الأربعاء، في مسجد "العمري اللبان" بالإسكندرية، وامتلأ المسجد بالمصلين واحتشد جمهور زكريا لتوديعه ومؤازرة أسرته، وهو ما دفع الفنانة هنا الزاهد للتعليق على الأمر.

نشرت هنا الزاهد عبر حسابها على توتير صورة من الجنازة وكتبت: "يا حبيبي الناس بتحبك أوي، أرجو الدعاء لطلعت زكريا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه و يغفر له يارب".

وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وأحمد فهمي، والفنانات إلهام شاهين، ووفاء عامر، وهنا الزاهد، والإعلامية بوسي شلبي، وغادة إبراهيم. وغيرهم.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.

Advertisements

ويجسد زكريا في أحداث الفيلم شخصية محاسب نصاب لديه شركة ينصب من خلالها.

قد يهمك ايضاً:

أشرف زكي يغادر الإسكندرية السينمائي لمرافقة جثمان طلعت زكريا

تعرّف على أسباب خلاف الراحل طلعت زكريا مع عادل إمام