نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عمرو دياب الـ58 وظهور مميز لدينا الشربيني

القاهرة - لايف ستايل
احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 58، الثلاثاء، بحضور عدد من الفنانين وأصدقائه المقربين، حيث حضر الاحتفال الفنانة دينا الشربيني، وياسمين رئيس، وخالد سليم، وداليا البحيري والمنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين أمين، والفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، ونجلاء بدر ومحمد لطفي وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشريف منير وأيتن عامر وإنجي المقدم.. وغيرهم.
يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الفترة القادمة لطرح أحدث ألبوماته "أنا غير" والذي طرح منه حتي الأن خمس أغنيات.
وحقق عمرو دياب بحفله الأخير الذي أحياه في الأردن طفرة سياحية كبري تحديدا في مدينة العقبة الساحلية التي قدم فيها الحفل، حيث وصلت نسبة إشغالات الفنادق 100%.
وقدم عمرو دياب خلال حفله بمدينة العقبة الساحلية بالأردن باقة من أغنياته، سواء الحديثة أو القديمة، وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.
بعد يوم من طرحه... إعلان عمرو دياب ومحمد صلاح يتصدر ترند يوتيوب.
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رقص دينا الشربيني مع عمرو دياب في الاحتفال بعيد ميلاده الـ58
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