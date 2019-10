شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين دانيست تنضم لـ The Power of the Dog بدلا من إليزابيث موس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية كريستين دانيست لفريق عمل فيلم " The Power of the Dog " الذي ستصدره Netflix في عام 2021 . و جاء اختيار كريستين دانيست لهذا الدور بلا من النجمة العالمية إليزابيث موس و التي كان من المقرر أن تلعب هي دور البطولة في العمل ، لكنها اضطرت للاعتذار بسبب تضارب مواعيد التصوير مع مسلسل " The Handmaid's Tale " ، و ذلك حسب موقع " فارايتي" . Advertisements ومن المقرر أن تقوم جين كامبيون بإخراج فيلم " The Power of the Dog " ، و تدور احداث العمل حول شقيقين ا يمتلكون مزرعة كبيرة في مونتانا ، يدخلون في صراع قوي بعد ان تزوج احداهم ، و يشارك كريستين دانيست في بطولة الفيلم بينديكت كومبرباتش و بول دانو وغيرهم .

