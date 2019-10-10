يوسف الخال يُعلّق على فيلم “الجوكر” وهذا ما قاله

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب النجم اللبناني يوسف الخال عن إعجابه بالفيلم السينمائي الجديد “الجوكر”.

ونشر يوسف عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبطل الفيلم، الممثل الأمريكي واكين فينيكس وأثنى بتعليقه عليها على أداء الأخير في العمل وكتب: “إذا هيك أنا بواب على مدخل التمثيل”.

ولا تعتبر هذه المرّة الأولى التي يُبدي فيها يوسف الخال إعجابه بعمل تمثيلي، ويشارك الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي رأيه الصريح بما يُشاهده.

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ويعرض فيلم “الجوكر”، من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، ومن إخراج ترد فيليبس، رؤية خاصة لشخصية “الجوكر”، أشهر شرير في عالم مجلات “الكوميكس”، وألد أعداء “باتمان”، من خلال سردهم لقصة “آرثر فليك”، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة “غوثام”، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان “ستاند أب كوميدي” في المساء.

ولكن يواجه “آرثر” سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد “الجوكر”، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب “أمير الجريمة المهرج”، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

يشار إلى أن “الجوكر” أطلق على نفسه “عميل الفوضى”، في فيلم “The Dark Knight”، من إنتاج عام 2008.