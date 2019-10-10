خاص- الفنان أبو ينتظر قدوم طفلته الاولى ويقول: “هذا القرار لزوجتي”

يستعد الفنان أبو لاستقبال مولوده الاول وذلك بعدما كشف عن حمل زوجته في صور نشرها على حسابه على انستغرام اثناء حضورهما حفل زفاف نجل المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب في لبنان.

أبو تحدث لـ “الخليج 365” حول المولود الأول، حيث لفت الى أنه ينتظر قدوم طفلته التي يحب أن يطلق عليها اسم “داليدا” لانه يحب هذا الاسم منذ صغره، لكن ايضاً القرار يعود الى زوجته في اختيار اسم طفلتهما.

وهل يفضّل ان يكون المولود المنتظر صبي أو بنت، أكد ان لا فرق عنده بينهما.

وهل يدعم ابنته في دخول مجال الفن في المستقبل، أكد أبو أنه مسؤول عن تربيتها حتى تكبر ولكن بعدها يتركها على راحتها في اختيار المهنة التي تريدها. ولكن هو سيربيها على الصح والاستقلالية وأن تكون حرّة والباقي عليها.

Advertisements

أبو، الذي ارتبط اسمه بمهرجان الجونة السينمائي خاصة بعدما اطلق في الدورة الاولى أغنية “3 دقات” والتي حققت نجاحاً باهراً، لفت الى ان أغنية “3 دقات” حققت نجاحاً كبيراً، وفي الدورة الثالثة أطلق أغنية مختلفة جداً حيث تمنى ان تنال النجاح الذي حققته “3 دقات”.

وعلى صعيد أغنية “عيش يا قلبي” التي أطلقها مؤخراً، لفت الى أنه سعيد بالاصداء الايجابية، وأيضاً سعيد بالكليب الذي تضمن مشاهد رائعة للمناطق اللبنانية بعدسة المخرج المبدع فادي حداد.

وشدد ان فاليري ابو شقرا ورفيق علي احمد قدما حضورهما في الكليب من دون اي أجر وقال “ودي حلاوة الفن”.

أبو يعمل على أغنية جديدة باللهجة اللبنانية من تلحين وتوزيع المبدع ميشال فاضل وكلمات الشاعر نزار فرنسيس، وسيقدمها خلال الزيارة الأولى لملكة السويد سيلفيا، رئيسة “مؤسسة مينتور العالمية” الى لبنان.