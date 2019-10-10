مشاهير صارحوا الجمهور بأوزانهم الحقيقية.. بنات كارداشيان منهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما يقودنا انبهارنا بعالم الشهرة إلى متابعة كثير من النجوم والنجمات عبر حساباتهم المختلفة على السوشيال ميديا، وذلك من فرط رغبتنا في استكشاف أنماط حياتهم ومتابعة كل الجديد الذي يخوضوه سواء في العمل، الأجازات أو الحياة الشخصية.

لكن في المقابل يجب معرفة أن هؤلاء النجوم هم في النهاية مجرد بشر، ولديهم من تفاصيل حياتهم ما يشبه تفاصيل حياتنا، ولديهم أيضاً نصيبهم من المعاناة مع مشاكلنا العادية، كخسارة الوزن والتغيرات التي تطرأ على أجسامهن مثلاً بعد الولادة وهكذا، وفيما يلي قائمة بأبرز النجوم الذين لم يخجلوا من الاعتراف بأوزانهم الخاصة :

الشقيقات كارداشيان

سبق أن اعترفت كيم العام الماضي بأن وزنها انخفض من حوالي 64 كيلو ليصبح 53 فقط، كما كشفت شقيقتها الكبرى، كورتني، العام الماضي أيضاً، عن أن وزنها يقدر بـ44.5 كيلو، اما كايلي جينر فكشفت في مقابلة أجريت معها عام 2016 أن وزنها يقترب من 62 كيلو وأنه اقترب من 81 كيلو أثناء حملها.

الممثلة والمغنية إيمي روسوم

نشرت صورة على إنستغرام وطالبت من خلالها متابعيها بأن ينظروا لصورها وتدويناتها إن كانوا يرغبون في معرفة وزنها الحقيقي، وكتبت "يخبرني الميزان طوال حياتي بأن وزني يزداد وينقص ثم يزداد وينقص، وهو ما يحدث في نطاق الـ9 كيلو، لكن هذا الميزان لا يعرفني وزني حقاً".

النجمة جينفر آنيستون

سبق لها أن كشفت في تصريحات صحفية أدلت بها في العام 2014 عن أنها تشعر دوماً بارتياح عندما يتراوح وزنها ما بين 49 إلى 51 كيلو.

المذيعة الأمريكية من أصول مصرية هدى قطب

كشفت عن أن وزنها يقدر ب 69 كيلو، وأنها مستعدة في نفس الوقت للتخلص من جزء من هذا الوزن.

الممثل جيفري دين مورغان

كشف في مقابلة تلفزيونية عام 2015 أنه اضطر لإنقاص وزنه من 79 كيلو إلى 61 كيلو بسبب دوره في فيلم western، موضحاً أنه كان يتناول علبة تونة واحدة في اليوم ولم يستشر الطبيب بشأن ذلك.

النجمة مايلي سايروس

سبق لها أن كشفت في أحد التصريحات أن وزنها يبلغ 49 كيلو.

الممثلة الكوميدية إيمي شومر

كشفت في تصريحات صحفية أن وزنها يقترب من 72 كيلو، مداعبة وقتها الحضور بأنها لن تسمح لوزنها أن يعيقها عن شيء.

النجم كريس برات

Advertisements

سبق له أن كشف أن وزنه وصل في إحدى المراحل لحوالي 136 كيلو، وهو ما عرضه حينها لبعض المتاعب الصحية، التي أثرت عليه بشكل كبير، موضحاً أن هدفه لم يكن الوصول لـ102 كيلو، وإنما تحقيق اتساق لنفسه خلال 6 أشهر.

النجمة تايرا بانكس

كشفت في مذكراتها التي تعاونت في كتابتها مع والدتها عام 2018 بعنوان Perfect Is Boring عن أن وزنها يبلغ 72 كيلو بعدما حثها طبيبها على ذلك.

النجم دواين جونسون

كشف في فيديو على إنستغرام عام 2016 عن تحول وزنه من 107 كيلو خلال مشاركته بفيلم Baywatch لـ117 كيلو لدوره بفيلم Fast and the Furious.

النجمة كاتي بيري

كشفت في مقابلة صحفية عام 2013 عن أن وزنها 59 كيلو.

النجم مارك والبيرغ

كان يقدر وزنه بـ93 كيلو خلال مشاركته بفيلم Pain & Gain وقد فقد حوالي 27 كيلو لدوره في فيلم The Gambler، حيث بات وزنه 62 كيلو.

وبعيداً عن أدواره السينمائية، فإن وزنه المفضل يتراوح بين 81 كيلو و 84.

النجمة صوفيا فيرغارا

كشفت عن أن وزنها المثالي هو 57 كيلو رغم أن هذا الوزن يميل للتقلب.

النجم ماثيو ماكونهي

خسر حوالي17 كيلو لدوره بفيلم Dallas Buyer's Club عام 2013 ليصير وزنه وقتها 65 كيلو بعدما كان تجاوز 77 كيلو، ثم زاد وزنه من جديد ليصل إلى 98 كيلو في بداية تصويره فيلم Gold إنتاج عام 2016.

النجمة أمبير تامبلين

كشفت في مقابلة أجريت معها عام 2018 عن أن وزنها كان 58 كيلو، وأن المقربين طلبوا منها وقتها إنقاصه بعض الشيء لتحصل على مزيد من الأدوار.