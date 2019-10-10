إطلاق مهرجان مجد وعزّ لبنان لسباق الخيل من بيروت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يقام في لبنان مهرجان عزّ ومجد لبنان لسباق الخيل Glory Horse Racing Festival بالتعاون مع وسفارة دولة الإمارات العربيّة المتحدّة التي ستسلّم كأس مهرجان ومسابقة سموّ الشيخ زايد في عام التسامح، وذلك بحضور السفير الإماراتي في لبنان الدكتور حمد الشامسي.
وأعلنت أمل سليمان، رئيسة مهرجانات "كايال" المنظّمة لهذا الحدث، أنّ المهرجان سيُقام بتاريخ السبت 12 تشرين الأوّل/ أوكتوبر 2019، معربة عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس لبنان الكبير، وكذلك بمناسبة مئوية تأسيس ميدان سباق الخيل في بيروت، مؤكّدة أنّ الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو إحياء عزّ العاصمة بيروت وألقها وميدان سباق خيلها الذي يعدّ أحد معالم لبنان الثقافيّة، وذلك من خلال هذا المهرجان الذي يشجّع رياضة ركوب الخيل.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع رئيسة مهرجانات "كايال" أمل سليمان إذ تحدثت عن هذا المهرجان الذي سيكون له مكانة مميزة في بيروت.
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