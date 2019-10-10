شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أجزاء فيلم الأكشن Rambo يحقق 64 مليوناً و719 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Rambo: Last Blood بطولة النجم العالمى سيلفستر ستالونى، والذى يعد آخر أجزاء السلسلة الشهيرة Rambo إيرادات وصلت إلى 64 مليون و 719 ألف دولار منذ طرحه في دور العرض حول العالم يوم 20 سبتمبر الماضى.

وانقسمت الإيرادات إلى 40 مليون و 200 ألف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 24 مليون و519 ألف من دور العرض حول العالم في حوالى الـ 20 يوما.

وكان من المتوقع أن يحصد العمل الأخير للسلسلة إيرادات إيرادات أكثر، وحصل على تقييم 6.7 على موقع "imdb"، وكانت قد نجحت سلسلة أفلام Rambo الشهيرة فى حصد 728 مليون دولار إيرادات حصيلة الأربعة اجزاء التى عرضت من 1972.

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ودارت أحداث الأجزاء الأولى من Rambo، حول المقاتل العائد من فيتنام (جون رامبو) الذى يعيش في تايلاند في قرية نائية بالقرب من الحدود البورمية؛ حيث يعيش على التقاط الثعابين وبيعها، ونقل الناس بواسطة قاربه عبر نهر سالويين، وفي الوقت نفسه تدور حرب أهلية في بورما؛ حيث طغى الظلم وانتشر في المنطقة أنواع القتل المريع والاغتصاب وخطف الأطفال، ثم يأتي فريق مغامر يحاول إنقاذ تلك المنطقة، حيث يطلبون من رامبو إيصالهم لتلك المنطقة، إلا أنه سرعان ما ينكشف أمر فريق الإنقاذ، فيصبح لزامًا على رامبو إنقاذهم.