شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتعاون مع الشاعر سلطان صلاح فى 3 أغنيات بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر سلطان صلاح، إنه يتعاون مع المطرب تامر عاشور في ألبومه الجديد، الذى يبدأ تسجيل الأغاني الخاصة به خلال الأيام المقبلة ، حيث تعاون مع عاشور بـ 3 أغنيات دفعة واحدة، وجميعهم من ألحان تامر عاشور .
وأضاف سلطان لـ ”الخليج 365” أن الأغاني تحمل طابعا دراميا، ومقسوما، موضحا أن الأغانى ستكون للجمهور وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور تامر.
وأوضح أنه ينتظر طرح 3 أغنيات من ألبوم محمد محيى الجديد، المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور بعنوان "أيام" وضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
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