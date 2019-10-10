محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أدانت الفنانة السورية فرح يوسف، عبر حسابها على "تويتر"، العدوان التركي على سوريا. كتبت فرح: "الله يحمي سوريا، الله يحمي أهلنا بالشمال السوري من الغدر التركي الحقير اللي لازم يوقف فورًا، أنا بالفعل ما عم بقدر أفهم كيف المجتمع الدولي خرسان بهالطريقة!!". وأضافت: "دولة عم تعتدي على دولة تانية وتقتل أهلها وتحرق مدنها بكل صفاقة والعالم عم يتفرج وكأنه ما عم يصير شئ!!". ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرح يوسف تدين العدوان التركي على بلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.