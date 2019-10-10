سلمى حايك رفقة حصانها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شاركت نجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك، جمهورها على "إنستجرام"، مجموعة صور رفقة حصانها. ظهرت سلمى تمتطي حصانها، فيما علقت مشيدة بنبل الخيول. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمى حايك فيلم "Like A Boss" وقد طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائي للفيلم تمهيدًا لعرضه في يناير المقبل، والفيلم بطولة تيفانى حديش وروز بيرن، وإخراج ميجيل أرتيتا.

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